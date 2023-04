Manuel Beja: "A minha demissão só pode ser interpretada por conveniência partidária"

Sobre a sua demissão por justa causa, anunciada por Fernando Medina, ministro das Finanças, a 6 de março, diz ser "injustificada" e "só pode ser interpretada por conveniência partidária".



O presidente do conselho de administração da TAP, Manuel Beja, assegurou que tentou falar por várias vezes com as tutelas políticas sobre o desentendimento entre Alexandra Reis e Christine Ourmières-Widener, mas sem sucesso. Na sua intervenção inicial na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) à TAP, o responsável referiu que a saída da administradora da TAP, com uma indemnização de meio milhão de euros, podia ter sido evitada.Sobre a sua demissão por justa causa, anunciada por Fernando Medina, ministro das Finanças, a 6 de março, diz ser "injustificada" e "só pode ser interpretada por conveniência partidária".

Recuando no tempo, Manuel Beja detalhou que os desentendimentos entre as gestoras foram aumentando ao longo do tempo, mas agravaram-se em particular a partir de dezembro de 2021. Durante meses, diz ter tentado avisar vários membros do Governo sobre "a tensão crescente de divergências" para tentar resolver a situação, " mas sem resultados". Conseguiria reunir-se com os ministros das Infraestruturas e Finanças, João Galamba e Fernando Medina, a 10 de janeiro deste ano, mas "sem resultado".





"Pelos motivos que referi, foi uma decisão que evitei e discordo", referiu, acrescentando que os desentendimentos entre as duas gestoras "não punham em causa o plano de reestruturação" em curso negociado com Bruxelas. Uma informação que contradiz Christine Ourmièrs-Widener que defendeu a saída de Alexandra por colocar em risco o plano em curso.



Por várias vezes, o chairman exonerado, sublinhou que se tratou de uma decisão da CEO e do acionista, relembrando que o acordo para a saída de Alexandra Reis foi aprovado pela tutela setorial.



Manuel Beja justificou ainda o facto de ter assinado o acordo de saída, a par com a CEO e Alexandra Reis, para "não cumprir a quebra do dever de lealdade". Até porque, "a assinatura de quaisquer dois administradores seria suficiente" para viabilizar o acordo".



A proposta para avançar com a comissão de inquérito foi feita pelo Bloco de Esquerda e foi aprovada a 3 de fevereiro, com a abstenção do PS e PCP e os votos a favor dos restantes partidos, após ter sido noticiado que Alexandra Reis tinha recebido uma indemnização de 500 mil euros quando saiu da TAP em Fevereiro de 2022.



