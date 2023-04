Manuel Beja critica inação do Governo na TAP

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

"A tutela política da TAP começou bem mas perdeu o norte ao longo do caminho". A crítica foi feita por Manuel Beja, chairman exonerado da transportadora, logo no início da sua intervenção na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), funcionando como prelúdio para o resto da audição em que as críticas à "inação" dos ministérios das Infraestruturas e das Finanças foram subindo de

