Manuel Beja: CMVM abriu processo contra TAP devido a saída de Alexandra Reis

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) abriu um processo de contraordenação contra a TAP devido à forma como esta comunicou a saída de Alexandra Reis da administração. A revelação foi feita esta terça-feira pelo "chairman" da TAP, Manuel Beja, na comissão de inquérito à TAP."Obtive informação cerca de uma hora antes desta audição que a CMVM terá aberto um processo contra a TAP", disse Manuel Beja em resposta a uma questão do deputado do PSD Hugo Carneiro.O responsável sublinhou que não conhecia em detalhe a notificação do regulador dos mercados, uma vez que a recebeu quando já se encontrava a caminho da audição de hoje no Parlamento.Aquando da saída de Alexandra Reis, a companhia aérea comunicou à CMVM que a administradora tinha renunciado ao cargo. Contudo, mais tarde, após ser noticiado que a ex-administradora teria recebido uma indemnização de 500 mil euros, a TAP emitiu uma nova nota em que assumia que a saída de Alexandra Reis tinha resultado de iniciativa da empresa.

Estas informações vão ser detalhadas esta quinta-feira por Luís Laginha de Sousa, presidente da CMVM, qie vai encerrar as seis audições consideradas prioritárias pelo grupo de trabalho de inquérito à companhia aérea.



O presidente da CMVM foi chamado à CPI precisamente para esclarecer se houve algum incumprimento da TAP na informação prestada ao mercado, em fevereiro de 2022, quando comunicou que Alexandra Reis tinha renunciado ao cargo. De todas as vezes que foi questionado sobre o tema, incluindo no Parlamento, a resposta do presidente da CMVM não foi direta, o que tem desagradado os deputados que vão voltar a insistir no tema.