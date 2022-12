Marcelo exige saber porque foi paga a indemnização a Alexandra Reis e os motivos da saída da TAP

O Presidente da República frisou que quer ver esclarecido o motivo que levou à saída de Alexandra Reis da TAP e quer saber porque foi paga pela transportadora uma indemnização à atual secretária de Estado do Tesouro, que ocupou funções como vogal no conselho de administração da empresa. Marcelo Rebelo de Sousa frisa ainda que as explicações afetam todo o Governo e que "enfraquecem ou fortalecem" a posição de Alexandra Reis no Executivo,

