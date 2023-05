Mourinho Félix diz que só soube de fundos Airbus este ano pelas notícias

O antigo secretário de Estado Adjunto do Tesouro e Finanças, Mourinho Félix, assegurou que não teve conhecimento dos fundos Airbus quando esteve no Governo. "Tive conhecimento apenas através de uma notícia de 2023", defendeu esta terça-feira na Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação.





Em causa estão os 226 milhões de euros cedidos pela Airbus que David Neeleman utilizou depois para capitalizar a companhia aérea, como noticiou o Eco.



Estas afirmações contrariam as informações prestadas há alguns dias pelo antigo presidente da Parpública, Pedro Ferreira Pinto, sobre uma das reuniões sobre o tema em que Mourinho Félix terá sido um dos presentes, mais concretamente a 9 de dezembro de 2015.





O antigo secretário de Estado reforçou por várias vezes que na passagem de pastas a Parpública não transmitiu qualquer informação sobre o tema "em momento algum", afirmou Mourinho Félix, que esteve no Governo entre 2015 e 2017.





No final do ano passado, o então ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, revelou que o Governo tinha enviado para o Ministério Público (MP) a auditoria realizada pela administração da TAP à compra de aviões durante a gestão de David Neeleman.



Na altura, a TAP desistiu do contrato para o leasing de 12 aeronaves A350 que tinha com a Airbus e celebrou um novo contrato com a mesma empresa para a compra de 53 novos aviões. Em causa estão suspeitas de a companhia ter pago mais pelos aviões do que os concorrentes e o dinheiro ganho com esta operação terá sido usado por Neeleman para entrar no capital da companhia aérea.

Esta audição, por requerimento do PSD, tem lugar fora do âmbito da comissão parlamentar de inquérito (CPI) à tutela política da gestão da TAP, proposta pelo Bloco de Esquerda (BE).