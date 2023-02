Movimento de passageiros nos aeroportos nacionais mais do que duplicou em 2022

Leia Também TAP fecha 2022 com menos 20% dos passageiros de 2019

O número de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais em 2022 mais do que duplicou face a 2021, avançou o Instituto Nacional de Estatística nesta segunda-feira."No conjunto do ano 2022 (dados preliminares), aterraram nos aeroportos nacionais 217,6 mil aeronaves em voos comerciais (+61,7% face a 2021) e foram movimentados 56,8 milhões de passageiros (+121,7%)", escreve o INE, acrescentando que "o movimento de carga e correio aumentou 16,9%, atingindo 222,9 mil toneladas. Comparando com 2019, registaram-se variações de -4,5%, -5,6% e +5,8%, pela mesma ordem".Em 2022, o Reino Unido foi o principal país de origem e de destino dos voos, "registando crescimentos de 213,5% no número de passageiros desembarcados e 218,7% no número de passageiros embarcados, superando a França, que ocupou a 2ª posição".Espanha ocupou a 3ª posição, superando a Alemanha, que ficou na 4ª posição. Itália ocupou a 5ª posição entre os principais países de origem e de destino, que em 2021 e 2020 tinha sido ocupada pela Suíça.No mês de dezembro de 2022, "movimentaram-se 4,1 milhões de passageiros e 18,3 mil toneladas de carga e correio" nos aeroportos nacionais, "correspondendo a variações homólogas de +53,0% e -7,4%, respetivamente".O movimento de passageiros manteve-se acima do nível de 2019, "tendo crescido 4,0% (+3,0% em novembro e +4,0% em outubro). O movimento de carga e correio diminuiu 6,4% (-1,5% em novembro e -3,4% em outubro)", lê-se no comunicado.Em dezembro de 2022, registou-se o desembarque médio diário de 69,4 mil passageiros nos aeroportos nacionais (65,6 mil no mês anterior), superando em 4,9% o valor observado em dezembro de 2019.