Passageiros dos transportes aumentam 60% em 2022, mas estão ainda 21% abaixo dos níveis de 2019

A procura nos transportes coletivos urbanos em 2022 manteve a tendência de recuperação, tendo os passageiros do Metropolitano de Lisboa, Metro do Porto e Transtejo/Soflusa aumentado 60% para mais de 217 milhões.





De acordo com dados ainda provisórios divulgados esta segunda-feira pelo Ministério do Ambiente, que tutela as três empresas, "apesar do acréscimo do número de passageiros, a procura por estes meios de transportes coletivos ainda está aquém da verificada em 2019, quando a operação das empresas ainda não tinha sido afetada pela pandemia de covid-19". Ou seja, de acordo com o gabinete de Duarte Cordeiro, o número de passageiros verificado até dezembro de 2022 representa 79% da procura registada em 2019, ou seja, está ainda cerca de 21% abaixo do valor registado antes da pandemia.





O Metro de Lisboa foi a empresa que mais recuperou passageiros no ano passado face a 2021, tendo visto a procura crescer 63% para 136 milhões de passageiros. Face a 2019, esse número está ainda 26% abaixo.





No caso da Metro do Porto, que transportou mais de 65 milhões de passageiros em 2022, a procura aumentou 56% face a 2021, estando agora a apenas 9% de recuperar a que se registava no ano anterior à pandemia.





Já a Transtejo/Soflusa registou uma recuperação de 48% dos passageiros no ano passado comparativamente com 2021, mas face a 2019 os 15,8 milhões de passageiros transportados representam ainda uma quebra de 18% relativamente a 2019.