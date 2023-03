Movimento de passageiros nos aeroportos superou níveis de 2019 no último trimestre do ano

Os aeroportos nacionais movimentaram 13,9 milhões de passageiros no quarto trimestre do ano passado, o que traduz um crescimento de 41,9% face ao mesmo período do ano passado. Comparando com o mesmo período de 2019, o aumento foi de 3,7%, mas no total do ano de 2022 o movimento de passageiros ainda ficou abaixo do período pré-pandemia, de acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).





No último trimestre do ano passado, "aterraram nos aeroportos nacionais cerca de 52,8 mil aeronaves em voos comerciais (+21,5% face ao trimestre homólogo de 2021) e registou-se o movimento de 13,9 milhões de passageiros (embarques, desembarques e trânsitos diretos), representando um crescimento de 41,9%", detalha o relatório. Pelo contrário, o movimento de carga e correio ascendeu a 56,6 mil toneladas, tendo registado uma ligeira redução de 0,9%.



O aeroporto de Lisboa concentrou 53,3% do movimento total de passageiros (7,4 milhões), registando um aumento de 46,6%, o que correspondeu a um crescimento de 0,6% face ao quarto trimestre de 2019. A tendência tem sido de crescimento contínuo, uma vez que face ao trimestre anterior registou uma subida de 5,3%.





Seguiu-se o aeroporto do Porto, que registou o segundo maior volume de passageiros (22,5%; +40,1% face ao 4oT 2021), atingindo 3,1 milhões, (+40% face ao quarto trimestre de 2021), superando ainda em 2,6% o valor atingido em 2010, período pré-pandemia.





No aeroporto de Faro, registou-se o movimento de 1,6 milhões de passageiros (11,4% do total), que significa uma subida de 35,5% face ao período em análise de 2021 e de 0,6% relativo a 2019.





Já o volume de passageiros movimentados no aeroporto do Funchal correspondeu a 994,2 mil passageiros (+43,7% face ao quarto trimestre de 2021) e no aeroporto de Ponta Delgada aumentou 25,4%.





"No quarto trimestre de 2022, o tráfego aéreo internacional movimentou 11,3 milhões de passageiros, tendo concentrado 81,3% do tráfego total. O peso do movimento internacional ascendeu a 93,6% em Faro, 88,4% em Lisboa e 85,5% no Porto", lê-se no mesmo documento.





O número de aeronaves aterradas e o número de passageiros desembarcados diariamente no 4o trimestre de 2022, foram muito semelhantes aos níveis anteriores à pandemia, conclui o INE.





Valores de 2022 ainda abaixo do nível pré-pandemia





De acordo com os resultados anuais preliminares de 2022 divulgados pelo INE, o número de aeronaves em voos comerciais que aterraram nos aeroportos nacionais aumentou 61,7% (+34,2% em 2021), atingindo um total de 217,6 mil.





O movimento de passageiros ascendeu a 56,8 milhões em 2022, "refletindo um crescimento de 121,7% (+39,2% em 2021)". Porém, "comparando com 2019, registaram-se reduções de 4,5% no número de aeronaves aterradas e 5,6% no número de passageiros movimentados e um crescimento de 5,8% na carga e correio movimentado".





Em 2022, o Reino Unido passou a ser o principal país de origem e de destino dos voos, superando a França, que ocupou a segunda posição, Espanha fecha o pódio. A Alemanha e a Itália são os restantes principais países de origem de destino que concluem o TOP5 .