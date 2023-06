"Não sei se o aeroporto tem estacionamento para todos os aviões" do fundo Airbus

O antigo ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, deixou alertas para os impactos que a renegociação da compra de aviões com a Airbus, na gestão de David Neeleman, pode gerar à TAP. Além dos prejuízos financeiros estimados em 440 milhões de euros, o negócio também pode causar transtornos ao nível operacional.



"Ainda há vinte e tal [aviões] por receber, não sei se o aeroporto Humberto Delgado tem estacionamento para todos os aviões se eles vierem", referiu o responsável durante a sua audição na Comissão de Economia, Obras Públicas, Planeamento e Habitação, por requerimento do PSD.



Mais tarde, durante a sua audição, voltou a falar no aeroporto da Portela, que "está a rebentar pelas costuras".



Pedro Nuno Santos apresentou demissão no final do ano passado, após a polémica indemnização de 500 mil euros a Alexandra Reis e foi substituído, a 4 de janeiro deste ano, por João Galamba. Mas já antes tinha estado envolvido numa polémica relacionada com o aeroporto. Em causa esteve o despacho aprovado pelo ministério das Infraestruturs, assinado pelo seu antigo secretário de Estado, Hugo Mendes, que previa a construção de um aeroporto na base aérea do Montijo até 2026 e outro no Campo de Tiro de Alcochete, para entrar em funcionamento em 2035. O diploma publicado em Diário da República foi depois revogado por António por a solução não ter sido "negociada e consensualizada com a oposição", nomeadamente o PSD.

No final do ano passado, Pedro Nuno Santos enviou a auditoria realizada pela administração da TAP à compra de aviões durante a gestão de David Neeleman para o Ministério Público (MP). Em causa estão suspeitas de a companhia ter pago mais pelos aviões do que os concorrentes e de que o dinheiro ganho com esta operação terá sido usado por Neeleman para entrar no capital da companhia aérea.