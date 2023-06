Neeleman diz que informou Governo sobre fundos Airbus

David Neeleman garante que informou a Parpública e o Governo sobre a renegociação do contrato com a Airbus. A informação, que consta do depoimento escrito do antigo acionista da TAP enviado à comissão parlamentar de inquérito à gestão política da empresa e a que o Negócios teve acesso, contradiz o que foi defendido por membros do Governo e, incluindo, alguns da Parpública.





...