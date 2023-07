Negociações com a Ryanair nos Açores “estão no bom caminho”

A secretária regional do Turismo, Mobilidade e Infraestruturas, Berta Cabral, disse esta quinta-feira que “estão no bom caminho” as negociações do Governo Regional com a companhia aérea low cost Ryanair para a manutenção da base da companhia no arquipélago.





“As questões estão muito bem encaminhadas, mas há, de facto, ainda situações para resolver com a ANA [Aeroportos]. E são essas que estão pendentes e um acordo só está fechado quando estiver fechado com as três partes”, disse Berta Cabral aos jornalistas, em Ponta Delgada, após uma reunião com a ANA Aeroportos.





Tal como o Negócios avançou, a Ryanair e o Governo dos Açores “ainda não chegaram a um entendimento para a manutenção da base da companhia aérea no arquipélago”. O CEO da companhia Eddie Wilson, afirmou na quarta-feira que como não houve “nenhum desenvolvimento para incentivar” a empresa a ficar, a decisão de sair de Ponta Delgada “está iminente”. Foram também suspensas as reservas para o inverno.





Segundo Berta Cabral, as três partes estão a negociar e a governante espera que “esteja para breve” um acordo, não se pronunciando sobre os detalhes. “Espero que também haja um desfecho favorável na publicação rápida da portaria que tem a ver com a fixação da taxa de segurança que, se virem, é essa a questão fundamental.”.





O presidente da ANA, Thierry Ligonnière, disse aos jornalistas que a Ryanair testa rotas e mantém apenas as que lhe dão maior rentabilidade, usando “muitas vezes uma estratégia de negociação mais agressiva”. “A Ryanair mantém-se um parceiro importante, com quem gostamos de trabalhar e trabalhamos calmamente.” O gestor salientou que as taxas de Ponta Delgada “são as mais baixas de todos os aeroportos da rede em Portugal”, mas reconheceu que a Ryanair tem “razão” relativamente à taxa de segurança.





A ANA propôs uma redução de 3,54 euros para 1,80 euros por passageiro, mas para ser aplicada depende “de uma portaria que ainda não foi concretizada”. Thierry Ligonnière referiu que a ANA está a trabalhar com o Governo da República para que a portaria “seja implementada rapidamente”.