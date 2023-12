Novo aeroporto: Alcochete tem a melhor classificação

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O campo de tiro de Alcochete foi a localização estudada pela Comissão Técnica Independente (CTI) a obter a melhor classificação num maior número de critérios analisados.





A notícia foi avançada pela SIC e pela CNN, e confirmada pelo Negócios, no dia em que o relatório técnico preliminar da comissão vai ser apresentado.





Em análise estiveram nove opções de localização, tendo a CTI avaliado cinco fatores críticos de decisão: a segurança aeronáutica, acessibilidade e território, saúde humana e viabilidade ambiental, conectividade e desenvolvimento económico e investimento público e modelo de financiamento.





Leia Também Qual a nova rota para o aeroporto de Lisboa?

O Negócios sabe que neste último fator a localização de Alcochete não teve a melhor classificação, sendo ultrapassada pela opção Montijo.





O relatório final da CTI irá agora para consulta pública antes de ser entregue ao Governo, a quem caberá a decisão política.

Leia Também Portela vai ter de aguentar pelo menos mais 10 anos

O Governo incumbiu a CTI de analisar cinco hipóteses para a solução aeroportuária de Lisboa no âmbito do acordo com o PSD: Portela + Montijo; Montijo + Portela; Alcochete; Portela + Santarém; e Santarém, mas previa que pudessem ser acrescentadas outras opções. Após uma primeira fase de receção e análise de outras propostas, foram acrescentadas ao estudo Portela + Alcochete; Portela + Pegões/Vendas Novas, Rio Frio + Poceirão e Pegões/Vendas Novas.





Tal como o Montijo, a opção Alcochete já foi avaliada no passado, tendo tido, inclusive, uma Declaração de Impacto Ambiental (DIA). No caso de Alcochete, porém, como foi estudada em 2007, já expirou.



Alcochete, a par de Vendas Novas, já vinha sendo apontada como a opção com maior probabilidade de ter a melhor classificação, o que poderá gerar novas polémicas, tendo em conta as críticas aos atuais membros da CTI por terem sido defensores de Alcochete no passado.