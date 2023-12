Confederação do Turismo: Inexistência de solução a médio prazo é "um erro"

A Confederação do Turismo de Portugal (CTP) não antecipa que o novo aeroporto de Lisboa esteja pronto "nos próximos 12 ou 15 anos" dada as opções de localização apontadas e critica o relatório da Comissão Técnica Independente, apresentado esta terça-feira, por falhar em apresentar uma solução para o médio prazo.



"Desde o início que a CTI para o novo aeroporto afirmou que apresentaria uma solução para o curto, para o médio e longo prazo", mas "apresentou uma proposta de curto prazo que, no geral, prevê a remodelação do aeroporto Humberto Delgado, tendo como objetivo melhorar as suas condições" e embora este investimento seja "importante e necessário", no entender da CTP, não resolve, porém, o essencial, que é permitir ter mais voos", refere a organização liderada por Francisco Calheiros.





Em comunicado, enviado às redações, a CTP lamenta, por outro lado, o facto de "o relatório não prever nenhuma solução para o médio prazo, o que nos parece um erro, já que não podemos estar dez anos ou mais a ver o problema aeroportuário a agravar-se".Já quanto às opções para o longo prazo, a Confederação do Turismo de Portugal assinala que "prevê-se que este possa localizar-se numa infraestrutura inexistente, pelo que não iríamos ter novo aeroporto nos próximos 12 ou 15 anos".Seja como for, acrescenta, o que a CTI anunciou ontem não é vinculativo, mas antes "requer decisão política que mais uma vez vai ficar adiada devido à atual conjuntura política, pelo que temos de ficar à espera do novo Governo que saia das eleições legislativas a 10 de março, para ter uma decisão, que já devia ter sido tomada há mais de 50 anos".Neste sentido, "a CTP gostaria que os dois maiores partidos, PSD e PS, fizessem já um pacto de regime que tenha como prioridades temas que vão para lá de uma legislatura. Desde logo a decisão sobre o novo aeroporto, assim como a TAP", conclui.