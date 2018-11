Novo jacto executivo da Airbus passou o primeiro teste

O novo jacto da Airbus fez um voo de quase três horas "com sucesso". O ACJ320neo descola com novidades como uma melhor pressurização da cabine e um maior alcance.

O ACJ320neo, o mais recente jacto executivo da Airbus, já levantou voo e fê-lo "com sucesso", anunciou a fabricante em comunicado.





O teste, que durou duas horas e 40 minutos, teve lugar em Hamburgo no passado dia 16 de Novembro. O ACJ320neo foi lançado com capacidade para transportar 25 passageiros e com um alcance de 11.100 quilómetros ou mais de 13 horas de voo.





"O primeiro voo do ACJ320neo deu início a uma nova era nos jactos executivos da Airbus", garante Benoit Defforge, presidente da Airbus Corporate Jets. A sustentar esta convicção, estão as inovações do modelo, que vem substituir o A320neo.