O que estão a fazer as companhias áreas para enfrentar o coronavírus?

A TAP não é caso único. Por todo o mundo, desde as “low-cost” até às transportadoras nacionais, são várias as companhias aéreas que estão a avançar com planos de contingência para mitigar o impacto negativo do coronavírus sobre as reservas e acomodar a quebra das receitas.