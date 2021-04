Parceria entre TAP e AccesRail vai permitir a passageiros combinar viagens de avião e comboio na Europa

Leia Também Obrigações da TAP registam maior ganho desde dezembro após UE aprovar cheque de 426 milhões

A parceria celebrada entre a companhia aérea portuguesa e a AccesRail permitirá aos passageiros combinar viagens de avião e de comboio na Europa, num único bilhete. Através de comunicado, a TAP destaca que o acordo permitirá à companhia "expandir e complementar a sua rede de destinos", uma vez que são abrangidas "mais cidades em sete países europeus do que as que oferece atualmente, na Alemanha, Itália, Reino Unido, Suíça, Áustria, Holanda e Bélgica".No momento de reserva de um voo na TAP, o cliente poderá reservar bilhetes para viagens em comboios de alta velocidade nas companhias ferroviárias incluídas na parceria - a Deutsche Bahn, na Alemanha; Trenitalia, em Itália; Transpennine/GWR, no Reino Unido; SBB, na Suíça; OBB, na Áustria; e SNBC na Holanda e na Bélgica. Estas combinações de viagens poderão ser feitas tanto no site da TAP como nos sistemas de distribuição nas agências de viagem, detalha a TAP.Com ligação de e para estações centrais em diversos países, a TAP refere que é possível "oferecer cobertura de um maior número de cidades, incluindo cidades não servidas por aeroportos, conferindo aos passageiros maior flexibilidade, comodidade e simplicidade na escolha das suas viagens".Na mesma nota, a companhia aérea defende que o acordo celebrado "permite também reforçar as potencialidades do "hub" da TAP, em Lisboa, aumentando a sua conetividade e rentabilidade". A companhia sublinha que, "no contexto atual que o setor de turismo atravessa é essencial que as companhias se reinventem e procurem novas oportunidades e novas sinergias, investindo no seu crescimento e assegurando a sua sustentabilidade a longo prazo." No site da TAP , é indicado que os passageiros que comprem estas viagens combinadas terão de fazer um check-in de viagem de comboio obrigatório, que estará disponível desde 72 horas antes da viagem. Depois disso terão acesso a um cartão de embarque - tal como acontece na viagem de avião - que deverá ser apresentado antes do embarco no comboio. É também possível consultar qual as ligações ferroviárias que poderão ser combinadas para cada país."Estamos muito entusiasmados por podermos expandir o reconhecimento da marca TAP na Europa. Esta parceria intermodal é um marco de extrema relevância, que passa a permitir que uma boa parte dos cidadãos europeus possa agora adquirir um produto integrado e mais sustentável para visitar Portugal. Combinar o transporte ferroviário e aéreo é fundamental para um futuro sustentável e, a nossa parceria com a AccesRail permite-nos construir uma plataforma nesse sentido", afirma Arik De, Chief Revenue & Network Officer da TAP, citado em comunicado.