IP estuda nova linha Lisboa-Porto sem paragens

A Infraestruturas de Portugal (IP) está a estudar a construção de uma ligação direta, na nova linha de alta velocidade, entre Lisboa e Porto, sem estações intermédias. A informação é avançada esta quinta-feira, 15 de julho, pelo Público , que dá ainda conta de que a ligação a cidades como Leiria, Coimbra e Aveiro poderá ser assegurada através de desvios na nova linha.Segundo o mesmo jornal, a viagem entre as duas maiores cidades portuguesas poderá demorar uma hora e 10 minutos, se não houver paragens intermédias, numa linha que estará preparada para receber comboios com uma velocidade máxima de 300km/h. Em cima da mesa, acrescenta o Público, está a possibilidade de serem construídos desvios da linha de alta velocidade para a linha do Norte, para que as estações de Aveiro, Coimbra e Leiria também fiquem servidas pelos comboios rápidos.Se forem servidas as três cidades intermédias, a viagem entre Lisboa e Porto passará, então a demorar cerca de uma hora e 30 minutos, metade do tempo atual, pela Linha do Norte.A nova linha de alta velocidade, recorde-se, deverá estar totalmente concluída em 2030. Em 2028, deverá ficar concluída a obra entre Gaia e Soure.