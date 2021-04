TAP espera crescimento de 69% nos passageiros este ano mas ainda menos de metade dos valores de 2019

Leia Também Bruxelas aprova ajuda intercalar de 462 milhões de euros à TAP

A TAP espera transportar 7,9 milhões de passageiros este ano, um número que equivale aos passageiros transportados nos primeiros seis meses de 2019, numa altura em que a pandemia ainda não tinha impactado fortemente o setor. Face ao ano passado, a estimativa é para uma subida de 69% no número de passageiros.E a previsão da TAP para o número de passageiros é menos de metade (46,2%) do que os 17,1 milhões registados em 2019.Numa apresentação que foi enviada à CMVM, a companhia aérea assinala que espera um crescimento de 28% nas receitas com passageiros, para 1,1 mil milhões de euros, e uma subida de 25% nas receitas com carga, para 156,6 milhões de euros.A TAP indica também que antecipa um incremento de 48% nos voos realizados, que ascenderão a cerca de 70.900.A conferência com analistas decorreu no dia em que Bruxelas anunciou ter autorizado o apoio intercalar , no valor de 462 milhões de euros, do Estado português à companhia aérea.