AR recomenda ao Governo melhor aproveitamento do Aeroporto de Beja

A Assembleia da República aprovou uma resolução, a 26 de janeiro, em que recomenda ao Governo "o aproveitamento do Aeroporto de Beja nas suas diversas dimensões e potencialidades", defendendo que o valorize no âmbito do sistema aeroportuário nacional.Segundo a resolução, publicada esta quinta-feira em Diário da República, para esse efeito, o parlamento propõe que se "crie uma intermodalidade de serviços e transportes, conjugando as valências rodoviária, ferroviária e aérea", desigdamente "modernizando e eletrificando toda a Linha do Alentejo, na ligação entre Casa Branca - Ourique/Funcheira, incluindo o estudo da ligação ao Aeroporto de Beja" e "assegurando a construção do IP8 com duas vias e sem portagens entre Sines e a A2 e a requalificação do IP8, numa primeira fase entre Santa Margarida do Sado e Beja e numa segunda fase entre Beja e Ficalho".A Assembleia da República aconselha ainda que se "potencie a estratégia integrada da aeronáutica, carga, parqueamento, manutenção e passageiros, como forma de promoção do desenvolvimento endógeno do turismo, indústria e manutenção aeronáutica e carga/logística", que se "articule entre os diferentes níveis de planeamento local, regional e nacional as utilizações a dar ao aeroporto, aproveitando todas as suas potencialidades e dimensões" e, por fim, que "se considere o aproveitamento do Aeroporto de Beja como promotor da fixação de população e da indústria na região".De recordar que Beja também entrou na lista de possíveis localizações para o novo aeroporto de Lisboa, que ascendem agora a sete.