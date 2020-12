Ligação ferroviária ao aeroporto de Beja volta a ser estudada

A Infraestruturas de Portugal (IP) já recebeu a autorização do Governo para contratar a realização de estudos que abrangem a eventual ligação do aeroporto de Beja à linha ferroviária do Alentejo, no âmbito da modernização e eletrificação do percurso entre Casa Branca e esta capital de distrito alentejana.

A estimativa de investimento para a intervenção neste troço e a construção da variante para o aeroporto, que permitiria fazer a ligação por comboio a Lisboa em perto de 90 minutos, pode variar entre 88 e 120 milhões de euros, noticia o DN esta segunda-feira, 28 de dezembro.

Uma sondagem da Intercampus para o Negócios e o CM sobre a solução para o aumento da capacidade aeroportuária na região de Lisboa, realizada em março deste ano, mostrou que Beja seria a localização preferida dos portugueses, acima da alternativa que o Governo e a ANA têm em cima da mesa.

O Governo e a ANA assinaram, no início de 2019, um acordo para o reforço da capacidade aeroportuária da região de Lisboa, envolvendo um investimento da ordem dos 1,15 mil milhões de euros no atual aeroporto Humberto Delgado e na construção na base aérea do Montijo.

Em entrevista ao Negócios e Antena 1, em setembro, a ministra da Coesão Territorial referiu que o aeroporto de Beja "tem de ser aproveitado", mesmo que não venha a substituir a construção dessa nova infraestrutura em Lisboa. Ana Abrunhosa argumentou que Portugal não pode dar-se ao luxo de ter um equipamento do género "sem o valorizar e sem o pôr ao serviço do desenvolvimento, em primeiro lugar, do Alentejo e do país".