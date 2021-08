Passageiros nos aeroportos portugueses sobem 116% em julho

A Vinci, dona da ANA, salienta a “inflexão positiva” do tráfego de passageiros nos aeroportos portugueses em julho, que mais do que duplicou face ao mesmo mês de 2020. Na comparação com 2019 a quebra é ainda de 56,4%.

Passageiros nos aeroportos portugueses sobem 116% em julho









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.