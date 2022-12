E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O ex-ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, não sabia que Alexandra Reis tinha recebido uma indemnização de 500 mil euros da TAP quando a convidou e nomeou para assumir a presidência da NAV.



O Negócios sabe que antes da nomeação para a NAV, Alexandra Reis não informou o então ministro sobre os termos do acordo para a saída da TAP nem do valor da indemnização que lhe foi paga.



Na altura, o ministro demissionário autorizou apenas a saída da vogal do conselho de administração da TAP, sem qualquer informação sobre a indemnização. Só agora, depois de ter pedido os esclarecimentos à TAP, Pedro Nuno Santos conheceu os contornos da saída de Alexandra Reis.

No entanto, o Negócios sabe que antes de assinar a rescisão com Alexandra Reis, a CEO da TAP, Christine Ourmières-Widener enviou um email informal ao então secretário de Estrado das Infraestruturas, Hugo Mendes, a indicar que a companhia tinha chegado a acordo com a administradora e revelou o valor da indemnização que seria paga.



Mas Hugo Mendes não transmitiu a informação a Pedro Nuno Santos, apurou o Negócios. Isto porque, com o enquadramento legal da TAP, o pagamento das indemnizações da TAP são um ato de gestão da companhia, não cabendo ao Estado qualquer autorização prévia, explicou ao Negócios fonte próxima do processo.



O despacho da nomeação para a NAV é assinado em conjunto entre o ministro das Infraestruturas e Habitação e o ministro das Finanças. No entanto o processo de nomeação para a presidência da NAV cabe às Infraestruturas e Habitação. As Finanças indicam o financeiro do conselho de administração.

O despacho de Alexandra Reis é assinado dia 24 de junho com efeitos a 1 de julho deste ano.