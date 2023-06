E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Pedro Nuno Santos assegurou que nunca sentiu que não tinha apoio de António Costa e não se demitiu por sentir falta de solidariedade.

Na audição na comissão parlamentar de inquérito à gestão da TAP, que dura há sete horas, o antigo ministro das Infraestruturas garantiu que continua a ter uma boa relação não só com o primeiro-ministro, mas também com Fernando Medina, ministro das Finanças.

E apesar de ir lendo "várias leituras" sobre o tema, garante que nunca sentiu "falta de solidariedade" do primeiro-ministro. A questão não se colocou nesse patamar. Quando decidi demitir-me a decisão foi minha, nada mais", acrescentou. O verdadeiro motivo foi "a reação que houve à indemnização, percebi que havia um mal estar", apontou.





Sobre o email enviado por Hugo Mendes à antiga CEO da TAP para alterar o voo de Marcelo Rebelo de Sousa, admite que foi "infeliz". Mas saiu em defesa do seu antigo secretário de Estado sublinhando que Hugo Mendes "é muito mais do que aquele email, não o define para mim".



Pedro Nuno Santos apresentou demissão no final de dezembro de 2022, quatro dias depois de rebentar a polémica sobre a indemnização de 500 mil euros a Alexandra Reis.