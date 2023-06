Pedro Nuno Santos faz “avaliação muito positiva” de Frederico Pinheiro

"Inteligente, trabalhador e daquilo que foi o seu contacto comigo e com outros, respeitador". Foi assim que Pedro Nuno Santos descreveu Frederico Pinheiro, recentemente demitido por João Galamba mas que começou a trabalhar no Ministério das Infraestruturas quando Pedro Nuno Santos era ministro.

"Trabalhou comigo cerca de seis anos e até ao fim. Se não estivesse satisfeito com o seu trabalho, não teria trabalhado com o doutor Frederico Pinheiro tantos anos", acrescentou em resposta ao deputado da Iniciativa Liberal, Bernardo Blanco. "A avaliação que faço do seu trabalho é muito positiva", reforçou.

Já na quarta-feira o seu antigo braço direito nas Infraestruturas, Hugo Mendes, tinha deixado elogios rasgados a Frederico Pinheiro que esteve envolvido no polémico episódio rocambolesco na noite de 26 de abril, dia em foi exonerado por Galamba e acusado de agressões a duas assessoras do ministério e de roubo do computador de trabalho, levando à intervenção do SIS. Quando foi ouvido na CPI, o ex-adjunto de Galamba refutou estas acusações.

Pedro Nuno Santos demitiu-se no final de dezembro após a polémica em torno da indemnização de 500 mil euros a Alexandra Reis ter rebentado. Foi substituído por João Galamba a 4 de janeiro deste ano.