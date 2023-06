Pedro Nuno Santos diz que não era “sua função” dizer a Alexandra Reis para devolver indemnização

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Pedro Nuno Santos disse que não lhe competia tratar do processo de devolução da indemnização por parte de Alexandra Reis quando foi contratada para a NAV.

Em resposta às perguntas do deputado do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares, o antigo governante rejeitou que a ida da antiga administradora da companhia aérea para a NAV esteja relacionada. Simplesmente havia uma vaga há alguns meses e Alexandra Reis "preenchia bem os requisitos para a função".

Sobre o dever de devolver os 500 mil euros que tinha recebido, uma vez que iria ingressar numa empresa pública também, respondeu: "Essa é uma responsabilidade do gestor público". E deixou a pergunta: "Era o ministro que tinha de assegurar que era cumprida? Não era minha função", acrescentou.



"Não está no quadro das minhas funções e responsabilidades", reforçou novamente quando questionado pelo deputado do Chega, André Venturam sobre o mesmo tema.

Pedro Nuno Santos deixou ainda vários elogios ao trabalho de Alexandra Reis, considerando-a "altamente competente, inteligente e trabalhadora". E disse que espera que se refaça da polémica da indemnização, até porque acredita que o seu profissionalismo será "útil" a quem a contratar.

Ao longo da audição, que dura há mais de quatro horas, Pedro Nuno Santos disse ainda não ter tido conhecimento que o Ministério das Finanças não tinha sido informado do processo e do valor da indemnização. Quem acompanhou o processo foi o seu secretário de Estado, Hugo Mendes, que na sua audição admitiu que esteve "menos bem" ao não ter informado as Finanças.



"Tomei a decisão certa"





Sobre o email enviado por Alexandra Reis a 29 de dezembro de 2021 a colocar o lugar à disposição no seguimento da alteração acionista, confirmou que nunca respondeu ao mesmo. Porquê? "Infelizmente, há de haver mais emails aos quais não respondi", atirou. "A questão para mim estava resolvida, a engenheira Alexandra Reis põe o lugar à disposição, no mesmo email diz que quer continuar, nós não tínhamos nenhuma razão para a substituir e não partiu de nós a iniciativa de substituição", afirmou.

Nem uma semana depois, Christine Ourmières-Widener informou que queria reformular a sua equipa, que só tinha um elemento escolhido por si, Silvia Mosquera que entretanto renunciou ao cargo.

Leia Também Os pontos de pressão das últimas audições do inquérito à TAP

Instado a comentar qual o motivo pelo qual não aceitaram a saída a custo zero, Pedro Nuno Santos rejeitou misturar as coisas. Explicou que o email estava relacionado com a alteração acionista e na sua opinião não fazia sentido usar essa informação para o processo. "Continuo a achar que tomei a decisão correcta", reforçou.

Leia Também Pedro Nuno Santos guarda trunfos para segundo “round”

Já sobre a participação do seu braço direito, Hugo Mendes, na reunião com a TAP em que foi preparada a resposta ao despacho ministerial para perceber a questão da saída da ex-administradora, Pedro Nuno Santos disse apenas ter tido conhecimento pela comunicação social. Ontem, na sua audição, Hugo Mendes admitiu que deveria ter saido da reunião antes de ser elaborado o documento.