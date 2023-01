Pilotos dizem que Galamba "não está preparado para ter em mãos a TAP"

Tiago Faria Lopes, presidente do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC), acusa o ministro das Infraestruturas de impreparação no dossiê da TAP, depois de João Galamba ter abandonado uma reunião com aquela estrutura sindical esta sexta-feira.



"O senhor ministro disse diretamente que não tinha nada a ver com a gestão da TAP", afirmou em declarações à CNN Portugal o dirigente do SPAC, lembrando que "o grupo TAP contribui com 300 milhões de euros para os cofres do Estado e emprega mais ou menos 100 mil pessoas direta e indiretamente". "É um dossiê muito importante para ser tratado de forma leviana como foi por uma figura do Estado", disse ainda.





João Galamba, referiu, "disse diretamente que não tem nada a ver com a gestão da companhia, até porque a companhia, supostamente, ia dar resultados históricos positivos, recordando que nunca deu devido à massa salarial de todos os trabalhadores, nomeadamente dos pilotos".





O dirigente sindical recordou que essa massa salarial é transversal a outras companhias, salientando que "o grupo IAG aumentou 21,5%, onde estão os pilotos, o grupo Lufthansa 24%, onde também estão os pilotos, e a KLM-Air France 31%, sendo que este grupo, estima-se, vai dar 900 milhões euros de lucro".



"Não é um problema de massa salarial, é um problema de gestão", disse à CNN Portugal, considerando que "o senhor ministro não está preparado para ter em mãos a TAP, que é um dossiê muito importante, uma questão de soberania e por uma questão económica-financeira para o país".





Tiago Faria Lopes frisou que o ministro abandonou sexta-feira a sala "de forma inaudita, que deixou toda a agente incrédula", considerando a "postura estranha".