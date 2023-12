Portela movimentou mais 21,3% de passageiros até outubro ultrapassando os 28 milhões

Desde o início do ano que o número de passageiros que chegam aos aeroportos nacionais não para de bater recordes consecutivos, e em outubro não foi diferente. No total, nesse mês, passaram pelos aeroportos mais de 6.4 milhões de pessoas, um aumento de 11,9% face ao mesmo período do ano passado, de acordo com os dados divulgados esta quarta-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Esta evolução corresponde ao desembarque médio diário de 101,2 mil passageiros, um valor superior em 11,6% ao registado em outubro de 2022 e 17,8% face a 2019.

No total, em outubro, aterraram nos aeroportos nacionais 22,3 mil aeronaves em voos comerciais, e foram movimentadas 20,4 mil toneladas de carga e correio, o que traduz aumentos de 8,4% e 6,8%, respetivamente, face a outubro de 2022.





Considerando o volume de passageiros desembarcados e embarcados em voos internacionais entre janeiro e outubro de 2023, o Reino Unido foi o principal país de origem e de destino dos voos, com crescimentos de 17,5% no número de passageiros desembarcados e 17,6% no número de passageiros embarcados, face a igual período de 2022. França e Espanha ocuparam a segunda e a terceira posição, respetivamente, quer como país de origem, quer como país de destino dos voos, detalha o INE.





Mais de 80% dos passageiros desembarcados nos aeroportos nacionais corresponderam a tráfego internacional, atingindo 2,6 milhões de passageiros, na maioria provenientes do continente europeu (71% do total), correspondendo a um aumento de 13,2% face a outubro de 2022. Porém, o continente americano continua a ganhar terreno tendo sido a segunda principal origem, concentrando 8,2% do total de passageiros desembarcados.



Relativamente aos passageiros embarcados, "83,2% corresponderam a tráfego internacional, perfazendo um total de 2,7 milhões de passageiros, tendo como principal destino aeroportos no continente europeu (70,8% do total), registando um crescimento de 13,7% face a outubro de 2022. Os aeroportos no continente americano foram o segundo principal destino dos passageiros embarcados (8,9% do total; +14,8%)", lê-se na mesma nota do INE.





Olhando para os números acumulados, de janeiro a outubro, o número de passageiros aumentou 20,6% face a igual período de 2022, enquanto o movimento de carga e correio registou um decréscimo de 1,7%. Mas comparando com o mesmo período de 2019, registaram-se acréscimos de 12,2% e 6,2%, respetivamente.





O aeroporto de Lisboa movimentou metade do total de passageiros (28,7 milhões), tendo crescido 21,3% quando comparado com o mesmo período de 2022 e 7,7% face a 2019).





O aeroporto do Porto concentrou 22,4% do total de turistas, tendo registado crescimentos de 21,9% face ao ano passado e de 16,7% comparando com 2019).





Por sua vez, Faro registou um crescimento de 18,3% quando comparado com 2022 e de 6,4% com 2019.