Queixas dos passageiros da aviação disparam 34%

As reclamações aumentaram mais do que o número de passageiros transportados na primeira metade do ano. TAP e Ryanair continuam a ser as entidades mais reclamadas, mas a Easyjet passou a ocupar a terceira posição, que há um ano era do aeroporto de Lisboa.

Queixas dos passageiros da aviação disparam 34%









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Queixas dos passageiros da aviação disparam 34% O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar