"Portugueses têm muito dinheiro investido aí", diz Marcelo à presidente da TAP

O chefe de Estado cruzou-se hoje em Cascais com a presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, a quem desejou boa sorte, realçando que "os portugueses têm muito dinheiro investido" na transportadora aérea nacional.A saída da reunião do Conselho de Estado, na Cidadela de Cascais, no distrito de Lisboa, Marcelo Rebelo de Sousa encontrou Christine Ourmières-Widener numa esplanada e os dois trocaram algumas palavras, em francês, registadas por alguns órgãos de comunicação social."Tentamos fazer o melhor. Trabalhamos muito", declarou Christine Ourmières-Widener ao Presidente da República, de acordo com imagens transmitidas pela RTP.Marcelo Rebelo de Sousa respondeu-lhe que viu na televisão que a nova equipa executiva da TAP preparou um plano de reestruturação para apresentar ao conselho de administração da empresa e considerou que "é muito importante que corra bem" esse processo.Dirigindo-se aos jornalistas, em português, o chefe de Estado reforçou: "É fundamental que corra bem. É muito importante para o país que corra bem".A presidente executiva da TAP concordou que isso "é muito importante" e acrescentou que o plano será apresentado "em breve", sem indicar nenhum prazo, e que a sua equipa está com "muita energia e muita paixão"."Boa sorte. É também boa sorte para Portugal. Portugal tem aí, os portugueses têm muito dinheiro investido aí", disse-lhe Marcelo Rebelo de Sousa, despedindo-se.