Programa de fidelização da TAP ganhou um Freddie

O TAP Miles&Go foi premiado com um Freddie Award, em reconhecimento do novo Programa de Passageiro Frequente da TAP como um dos programas de fidelização com maior potencial de crescimento para a Europa e África.



A 25.ª edição dos Freddie Awards decorreu no CR Smith Museum, no Texas, EUA, onde as categorias em

concurso contaram com mais de sete milhões de votos de passageiros frequentes, oriundos de diversos países.





Os Freddie Awards foram criados em 1988 pela revista InsideFlyer e têm este nome em homenagem a Frederick Laker, que em 1978 foi nomeado cavaleiro pela rainha Elisabeth II, um reconhecimento pelo contributo dado para o desenvolvimento da aviação comercial.