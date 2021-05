Qantas está a oferecer um ano de voos a vacinados contra a covid

Alan Joyce a lançar o repto à concorrência para que lancem os seus próprios programas de incentivo à vacinação.





É um de 10 "megaprémios" possíveis para os cidadãos australianos entretanto vacinados. A ideia da companhia aérea Qantas é combater a hesitação em relação às vacinas e acelerar o processo.Para além de voos ilimitados durante um ano a bordo da companhia low-cost da Qantas, a Jetstar, os cidadãos vacinados vão estar ainda habilitados a ganhar milhas aéreas, vouchers e créditos nos programas de fidelização da comapnhia.A estratégia é levar os australianos aos postos de vacinação e isso terá levado o CEO da transportadora australiana,Este não é um caso único no mundo. Segundo a Bloomberg, existem planos de incentivo à vacinação em Nova Iorque, onde os vacinados podem ganhar prémios até aos 5 milhões de dólares. Em Nova Jérsia oferece-se cerveja e em Hong Kong o melhor prémio é um apartamento avaliado em 1,4 milhões de dólares.Na Austrália, o estado de Victória está neste momento em quarentena depois de um pico no número de casos de infeções por covid-19. O vírus aparentava controlado no país.Nesta altura, o país tem vacinadas com uma dose cerca de 4,2 milhões de pessoas numa população de 26 milhões.