Ryanair aumentou número de passageiros em 6% em Março

A transportadora low-cost irlandesa revelou que transportou 10 milhões de passageiros em Março, uma subida de 6% face a igual mês no ano passado, tendo melhorado a taxa de ocupação em um ponto percentual, para 95%.

Entre Março de 2017 e o mês passado, a Ryanair transportou 130,3 milhões de passageiros, um crescimento de 9% face aos 12 meses anteriores.

Em Portugal, a Ryanair tem estado no centro das atenções por outros motivos: a greve de três dias dos tripulantes – a 29 de Março, 1 de Abril e 4 de Abril – e o recurso a tripulantes estrangeiros para os voos.



O Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) acusa a empresa de não aceitar aplicar a lei portuguesa, nomeadamente os direitos inscritos na Constituição e no Código de Trabalho, como a parentalidade, nem parar os "processos disciplinares porque não se atingiram quotas de vendas a bordo", assim como deixar de considerar uma baixa médica por doença como uma falta injustificada.



Entretanto, a Ryanair ameaçou reduzir o número de aviões nas bases que tem em Portugal se a greve dos tripulantes de cabine no período da Páscoa avançar, num memorando enviado aos trabalhadores.