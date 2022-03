Ryanair descarta aumento dos preços dos bilhetes de avião

Em comunicado, a companhia aérea de baixo custo diz que "continuará a expandir-se em Portugal com a garantia de não aplicar sobretaxas de combustível no Verão 2022, em qualquer um dos seus seis aeroportos portugueses em Lisboa, Porto, Faro, Ponta Delgada, Terceira e Madeira, com inauguração na próxima semana".

A Ryanair assegurou, esta terça-feira, que não vai cobrar sobretaxas de combustível este ano, argumentando que iriam "penalizar não só os cidadãos, como o turismo português".Essa decisão alinha-se com a anunciada recentemente pela também 'low cost' easyJet e vem 'isolar' a TAP que já fez saber vai aumentar a sobretaxa de combustível o que, a curto prazo, se vai traduzir no encarecimento das viagens oferecidas pela companhia de bandeira. Segundo a TAP, a subida do valor dos bilhetes vai oscilar entre 3 e 25 euros, duplicando de valor se a viagem for de ida e volta. Além disso, vai flutuar tendo em conta o valor do petróleo e pode ser diferente consoante a rota.

CEO do grupo Ryanair, Michael O'Leary, critica:

Uma decisão que o