TAP vai aumentar a sobretaxa de combustível

A TAP vai aumentar a taxa de combustível, para suportar os custos que resultam da subida do valor do jetfuel, uma das despesas com mais peso nas companhias aéreas.



Este aumento da taxa vai traduzir-se "a curto prazo" num aumento do valor bilhetes tendo em conta "o momento" e "cada rota específica".





Sem adiantar uma data para a subida da taxa e sem quantificar o aumento, a companhia explica ao Negócios que o valor vai flutuar tendo em conta o valor do petróleo, a altura do ano e pode ser diferente de rota para rota.



Em comunicado, a companhia diz que "os preços terão sempre de manter o equilíbrio, para que não reduzam a procura de viagens" de forma a que fique também garantida "a sustentabilidade dos voos".





Já na segunda-feira passada a presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, tinha dito que "é inevitável que os preços das viagens aumentem" tendo em conta a subida do valor dos combustíveis.



A gestora referiu ainda que a avaliação da TAP só está protegida do aumento dos preços do combustível (hedging) durante seis meses e que o cenário está a ser analisado "semanalmente".





Christine Ourmières-Widener disse também que subida do preço dos bilhetes vai depender do que fizer a concorrência.



A decisão da companhia portuguesa tem ainda em conta o cenário apontado por alguns analistas que "preveem para o setor da aviação um impacto extremo causado por este aumento brutal do combustível", que a longo prazo, pode "estabilizar".



A TAP refere ainda que neste Verão da IATA, que começa a 27 de Março, irá "repor cerca de 90% da capacidade que oferecia antes da pandemia, com a expectativa de que a procura acompanhe este aumento da oferta".

De acordo com a IATA, duas semanas depois da invasão da Rússia à Ucrânia, no início de março, o jetfuel tinha atingido os 141 dólares por barril, tendo subido 27% no espaço de um mês.