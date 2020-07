Ryanair perde 185 milhões de euros no primeiro trimestre fiscal

A Ryanair perdeu 185 milhões de euros no primeiro trimestre fiscal (abril-junho), devido à pandemia da covid-19, um período que a companhia aérea irlandesa considera como o "mais difícil" dos seus 35 anos de história.A empresa sediada em Dublin lembrou que os confinamentos decretados na Europa causaram uma queda de 99% no tráfego aéreo entre abril e junho.No anterior exercício fiscal a empresa tinha registado um lucro de 243 milhões de euros.A companhia aérea, líder na Europa nos voos de baixo custo, também indicou que 99% de sua frota permaneceu em terra durante as restrições que causaram milhares de cancelamentos.A companhia em maio anunciou um plano de restruturação onde previa o despedimento de 3.000 trabalhadores na Europa.No início de julho, 96% dos pilotos da Ryanair aceitou um corte nos seus salários para salvaguardar os postos de trabalho que estavam ameaçados de despedimento.A pandemia de covid-19 já provocou mais de 645 mil mortos e infetou mais de 16 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP).A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.