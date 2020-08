Ryanair tenta travar empréstimo do Estado à TAP

A Ryanair apresentou recurso no Tribunal Geral da União Europeia contra a aprovação por parte da Comissão Europeia do empréstimo de 1.200 milhões de euros do Estado à TAP. O Pública avança que o processo deu entrada a 22 de julho , explicando que caso a decisão do tribunal seja favorável à Ryanair a TAP poderá ter de devolver o dinheiro que tiver entretanto recebido.O empréstimo do Estado português à TAP foi aprovado por Bruxelas a 10 de junho. A Ryanair diz que houve quebra do princípio de não discriminação e do direito de livre prestação de serviços.A Ryanair já interpôs seis recursos junto do tribunal europeu, tendo como alvos companhias como a SAS e a Finnair, que também receberam ajudas. Haverá outras a caminho, nomeadamente por causa dos apoios à Air France, KLM, Lufthansa.