Governo aprova empréstimo até 1.200 milhões à TAP

O Governo aprovou esta sexta-feira, 17 de julho, a concessão de um empréstimo à TAP no valor máximo de 1.200 milhões de euros.Após a promulgação na véspera pelo Presidente da República do decreto-lei que reforça a participação do Estado no capital da companhia aérea para 72,5%, o Conselho de Ministros aprovou hoje a concessão de um empréstimo de montante máximo de 1.200 milhões de euros.

Em comunicado, o Conselho de Ministros informa que foi aprovada a "concessão de um empréstimo à Transportes Aéreos Portugueses, S.A. (TAP), no montante máximo de 1,200 milhões de euros, em conformidade com a decisão da Comissão Europeia SA.57369, de 10 de junho de 2020, bem como as minutas dos respetivos contratos de financiamento e acordo complementar".A nova estrutura acionista da TAP passa a ser de 72,5% do Estado, 22,5% da Atlantic Gateway, que passou a pertencer exclusivamente a Humberto Pedrosa, dono do grupo Barraqueiro, e 5% detidos pelos trabalhadores da companhia aérea.A Comissão Europeia aprovou em 10 de junho um "auxílio de emergência português" à TAP, um apoio estatal de até 1.200 milhões de euros para responder às "necessidades imediatas de liquidez" com condições predeterminadas para o seu reembolso.