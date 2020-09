TAP quer apresentar reestruturação já com novo parceiro na mira

A TAP quer apresentar à Comissão Europeia um plano de reestruturação que já inclua o cenário de um novo parceiro. A informação é avançada esta sexta-feira, 4 de setembro, pelo Público , que adianta que, para cumprir este objetivo, a companhia aérea vai contar com a ajuda de um banco de investimento, que deverá estar escolhido nas próximas semanas.Segundo o mesmo jornal, a ideia é chegar a Bruxelas com a possibilidade de haver um investidor disponível para injetar dinheiro na TAP, num modelo que ainda está por definir. É provável, contudo, que esse investimento represente uma diminuição da participação do Estado, algo que, na verdade, deverá ser exigido pela Comissão Europeia.Será o banco de investimento a procurar potenciais interessados em entrar no capital da TAP, numa altura em que o impacto da pandemia, que se faz sentir com particular força na aviação, torna o setor pouco apetecível.