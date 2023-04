Sete localizações com nove opções estratégicas para um aeroporto

Das 17 soluções provisórias que tinha em cima da mesa, a comissão técnica independente escolheu nove como possíveis para a aumento de capacidade aeroportuária da região de Lisboa. Continuam, assim, na corrida as cinco opções aprovadas em Conselho de Ministros no ano passado, a que se juntam novas combinações entre o atual aeroporto da capital e o campo de tiro de Alcochete ou com Pegões, assim como Rio Frio em conjunto com Poceirão. Das opções finalistas selecionadas pela comissão, algumas estão a uma distância considerável de Lisboa, outras conflituam com o espaço aéreo militar e há ainda soluções que não apresentam capacidade de expansão. O processo vai seguir agora de forma a que uma decisão definitiva seja tomada até ao final deste ano.

Sete localizações com nove opções estratégicas para um aeroporto









