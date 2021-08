"Não confirmo". Foi desta forma que o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, reagiu à notícia desta quarta-feira do jornal Público, que dá conta de uma operação para limpar os prejuízos da companhia aérea, que tornará o Estado no único acionista da TAP.



Questionado sobre o tema num webinar organizado pela Associação da Hotelaria de Portugal, o ministro ressalvou apenas que o Governo está a discutir com a Comissão Europeia "a possibilidade de apoiar a TAP para que ela mantenha a sua visão estratégica".



Segundo Siza Vieira, Bruxelas "exige ter visibilidade sobre o futuro da TAP", porque "os Estados-membros da UE não podem meter dinheiro em empresas que não tenham uma perspetiva de viabilidade a prazo".



Nesse sentido, sublinhou o ministro, "o que temos de demonstrar é que a TAP continua a ser uma empresa viável depois de reestruturada".



À semelhança do que tem sido feito por outros membros do Executivo, Siza Vieira comparou a situação da companhia aérea com a da Caixa Geral de Depósitos. "A CGD, depois executar o plano de reestruturação, está a pagar dividendos aos contribuintes, está a demonstrar que o investimento teve retorno e não foi uma perda de recursos públicos. Tal como na CGD, temos de demonstrar à Comissão Europeia que o plano de reestruturação da TAP assegura a viabilidade futura. É isso que vamos fazer".





De acordo com o ministro, "se isso vai determinar a necessidade de fazer uma redução de capital para absorver prejuízos e depois um novo aumento de capital, e se ele vai ser feito integralmente pelo setor público ou se vai ser acompanhado pelos privados, é um detalhe que não disponho", concluiu.