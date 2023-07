Solução para aliviar Portela derrapa para Setembro

Atraso em dois meses do plano de melhoria do aeroporto Humberto Delgado é justificado com burocracia. Comissão vai esclarecer esta quarta-feira as polémicas contratações de defensores de Alcochete.

Solução para aliviar Portela derrapa para Setembro









