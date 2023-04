TAP: Comissão de vencimentos diz que pagamento por prestação de serviços pode ser ilegal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O presidente da comissão de vencimentos da TAP, Tiago Aires Mateus, garante que não é a este órgão que compete controlar questões relacionadas com o pagamento de remunerações dos administradores através de contratos de prestação de serviços. "O conselho fiscal é o órgão competente para avaliar este tipo de questões", sublinhou o responsável na comissão parlamentar de inquérito à TAP.

Questionado sobre os moldes legais desta prática, utilizada pela equipa de David Neeleman, como o Negócios noticiou, admitiu que " podemos estar perante uma irregularidade".

Tiago Aires Mateus considerou, ainda, que apesar de esta prática não ser normal no setor público, no setor privado há vários modelos de remuneração. "No contexto de empresas públicas existem regras específicas" que permitem "impedir formas de fraude fiscal", exemplificou, sem querer tecer comentários específicos sobre o tema.

Durante a audição, o PCP anunciou que vai entregar um requerimento para pedir à TAP a lista discriminada de pagamentos através deste mecanismo.

Tiago Aires Mateus é a sétima personalidade ouvida pela comissão parlamentar de inquérito à tutela política da gestão da TAP, constituída por iniciativa do Bloco de Esquerda, na sequência da polémica indemnização de meio milhão de euros à ex-administradora Alexandra Reis, que já fez 'cair' um ministro, dois secretários de Estado, uma presidente executiva (CEO) e um 'chairman' (presidente do conselho de administração).