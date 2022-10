TAP: Competição é "boa", mas CEO nada sabe de "específico" sobre fundo norte-americano

A presidente executiva da TAP, Christine Ourmières-Widener, considerou esta quarta-feira que a competição é "sempre boa", mas negou saber algo "específico" sobre um eventual interesse de um fundo de investimentos norte-americano na entrada no capital da companhia."Não sei nada específico sobre esse assunto. A única coisa que posso dizer é que a TAP é uma companhia atrativa", afirmou a presidente da comissão executiva da TAP, em declarações aos jornalistas, em Ponte de Sor (Portalegre).À margem da 6.ª edição da cimeira aeronáutica Portugal Air Summit, que arrancou hoje no Aeródromo Municipal de Ponte de Sor, Christine Ourmières-Widener considerou que, perante essa atratividade, "se há fundos americanos interessados [então] é uma boa notícia. A competição é sempre boa".A presidente executiva da TAP, questionada pelos jornalistas, reagia à notícia de hoje do jornal Público, que diz que um fundo norte-americano quer entrar no capital da companhia aérea portuguesa.Segundo o Público, "o fundo de investimentos norte-americano Certares, que detém 40% da Douro Azul, empresa de cruzeiros de Mário Ferreira, está interessado em entrar no capital da TAP e já fez chegar esse interesse ao Governo português".Mas, por parte do executivo liderado por António Costa "não há grande vontade de efetuar negócio com um fundo isolado", acrescentou o jornal, citando fonte conhecedora das negociações.A estratégia do Governo no que toca ao processo de privatização da companhia aérea portuguesa passará por "dar primazia a concorrentes" da TAP, ou seja, a outras companhias aéreas europeias, ainda de acordo com o jornal.Christine Ourmières-Widener argumentou que a TAP possui ativos que estão "a atrair um certo número de 'players' da indústria" e elencou as razões da atratividade da companhia."Somos muito fortes em mercados que são bastante significativos para a indústria, temos uma das frotas mais jovens na Europa, a nossa localização geográfica é também bastante atrativa", exemplificou, incluindo também nestes ativos capazes de despertar interesse na privatização "o profissionalismo" da equipa.Mas, frisou, questionada sobre se defende a privatização da companhia, que o mais importante é criar "uma situação em que a TAP possa ser sustentável"."Penso que se trata de encontrar os parceiros certos, de encontrar também para o país e para o 'hub' as condições certas, aquelas que forem importantes para o país, a um nível estratégico, e isso será definido pelo Governo", afirmou.A 6.ª edição da cimeira aeronáutica Portugal Air Summit tem um "enfoque especial" nas oportunidades de investimento disponíveis no setor, segundo os promotores do evento, o Município de Ponte de Sor e a empresa The Race.