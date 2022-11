TAP garante que já pagou todos os reembolsos nos EUA

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A TAP diz que já pagou os 122,18 milhões de euros em reembolsos aos passageiros com voos cancelados ou com atrasos significativos nos Estados Unidos, durante a pandemia.



Sem revelar quando ficou concluído o pagamento dos reembolsos e quantos passageiros receberam a devolução, em resposta ao Negócios, a TAP diz que foi condenada à multa de 1,06 milhões de euros (1,1 milhões de dólares à atual taxa de câmbio) e não ao pagamento dos reembolsos, que já se encontram pagos.



Em causa está a decisão anunciada esta segunda-feira pelo Departamento norte-americano dos Transportes (DoT) com medidas históricas de aplicação da lei contra seis transportadoras aéreas – incluindo a TAP – que, coletivamente, pagaram mais de 600 milhões de dólares a passageiros a quem era devido reembolso devido a voos cancelados ou a mudanças substanciais nos voos.

Além dos reembolsos, as seis companhias foram multadas pelo DoT com mais de 7,25 milhões de dólares pelos atrasos extremos no pagamento desses reembolsos. As companhias em questão são cinco transportadoras aéreas estrangeiras – TAP, Avianca, Air India, El Al e Aeromexico – e uma ‘low cost’ norte-americana sediada em Denver: a Frontier.



Em resposta ao Negócios, a TAP garante que leva "as regras do DoT muito a sério" salientando que fez "esforços" para "processar reembolsos de clientes tão prontamente quanto possível durante as circunstâncias extraordinariamente desafiantes causadas pela Covid-19".



A companhia justifica ainda o atraso no pagamento dos reembolsos por ter um processo "na sua maioria manual" e com a "mão de obra reduzida em 90%", combinada "com uma avalanche de pedidos de reembolso devido à Covid".

Com este cenário "extremamente difícil", a TAP reconhece que não foi capaz "de lidar atempadamente com os pedidos massivos e sem precedentes, que eram frequentemente complicados com reservas e sistemas de pagamento múltiplos", reconhece a companhia.



Por isso, a TAP diz ter contratado "pessoal adicional" e ter investido "na implementação de soluções automatizadas para facilitar os reembolsos", que "já foram, entretanto, todos pagos e contabilizados".



Em comunicado, Pete Buttigieg, secretário norte-americano dos Transportes, avisa que "quando um voo é cancelado, os passageiros que solicitam reembolso devem receber prontamente o dinheiro. Sempre que isso não aconteça, agiremos no sentido de responsabilizar as companhias aéreas, em nome dos passageiros norte-americanos, para que estes tenham o seu dinheiro de volta".



Até porque "o cancelamento de um voo já é suficientemente frustraste e não deveríamos ter de pedinchar ou esperar meses por um reembolso", sublinha Pete Buttigieg.