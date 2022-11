TAP vai cancelar cerca de 376 voos até 31 de dezembro

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A TAP vai cancelar quase 400 voos entre esta terça-feira e o dia 31 de dezembro.



Em comunicado a companhia diz que "a partir de 15 de novembro e até 31 de dezembro" podem "ser cancelados, em média, até sete voos por dia". Contas feitas serão cancelados um total de 376 voos, próximo das estimativas avançadas pelo Sindicato dos Pilotos (SPAC) ao Negócios.



Mas o número de voos cancelados vai ainda crescer, tendo em conta que fora das contas da TAP estão os voos que serão cancelados durante os dias 8 e 9 de dezembro, quando vai decorrer a greve dos tripulantes de cabine.

A transportadora diz que o "reajuste" na operação de inverno é "provocado por vários constrangimentos" como "a mudança para o sistema de navegação Top Sky em Lisboa" que termina a 30 de novembro, pela "migração do sistema de controlo aéreo em Marselha, pelo absentismo previsto para o período de Natal e fim do ano" e por "não ter sido possível fazer regressar um avião da Guiné-Conacri".



Sem revelar quais as rotas afetadas pelos cancelamentos, a companhia escreve em comunicado que a medida vai avançar "em ligações com menor ocupação e para as quais existam várias alternativas disponíveis na rede TAP ou em companhias parceiras".



Com bilhetes já vendidos para alguns destes voos a TAP garante que "os passageiros afetados pelos voos cancelados serão informados diretamente e de forma atempada" com "indicação da solução de viagem alternativa". De acordo com a lei, os passageiros podem recusar os voos alternativos e pedir o reembolso dos bilhetes.

A TAP diz ainda que "para evitar o cancelamento de voos adicionais" e "à última hora" procurando "manter a operação no máximo da sua capacidade" a companhia vai "estender o contrato ACMI [aluguer de aviões, incluindo os pilotos, tripulação, manutenção e seguros] com a Air Bulgaria".