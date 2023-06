TAP não constava da pasta de transição entre ministros das Finanças em 2015

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Mário Centeno, antigo ministro das Finanças, revelou na comissão parlamentar de inquérito à TAP que o dossiê relativo à companhia aérea "não constou da pasta de transição" entre o governo PSD/CDS para o PS. "A resposta é não", respondeu de forma perentória ao deputado do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares, quando questionado sobre se a TAP integrava as pastas passadas por Maria Luís Albuquerque, ministra das Finanças do governo de Passos Coelho.

Sobre todo o processo que envolveu a privatização em 2015, incluindo as cartas de conforto emitidas pela Parpública, explicou que a informação foi sendo prestada faseadamente às Finanças à medida que se negociava a recompra.

Mário Centeno, que foi ministro do governo de António Costa entre novembro de 2015 a 15 de junho de 2020, assegurou ainda que só soube dos chamados fundos Airbus recentemente pela comunicação social. Em causa estão suspeitas de a companhia ter pago mais pelos aviões do que os concorrentes e de que o dinheiro ganho com esta operação terá sido usado por David Neeleman - que venceu a privatização da TAP em 2015 - para entrar no capital da companhia aérea.

No final do ano passado, o então ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno Santos, revelou que o Governo tinha enviado para o Ministério Público (MP) a auditoria realizada pela administração da TAP à compra de aviões durante a gestão de David Neeleman.

Na altura, a TAP desistiu do contrato para o leasing de 12 aeronaves A350 que tinha com a Airbus e celebrou um novo contrato com a mesma empresa para a compra de 53 novos aviões.





A proposta para avançar com a comissão de inquérito foi feita pelo Bloco de Esquerda e foi aprovada a 3 de fevereiro, com a abstenção do PS e PCP e os votos a favor dos restantes partidos, após ter sido noticiado que Alexandra Reis tinha recebido uma indemnização de 500 mil euros quando saiu da TAP em fevereiro de 2022.





