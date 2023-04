TAP: Qual papel? Medina diz que parecer não existe

Ministro das Finanças garante que “não há qualquer parecer adicional” no qual se tenha baseado para o despedimento com justa causa da CEO da TAP. Em simultâneo, o atual e dois ex-presidentes da Parpública dividem-se quanto a intervenções dos governos no dossier.

