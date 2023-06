Top Atlântico assume pedido de alteração de voo para Marcelo Rebelo de Sousa

A Agência de viagens Top Atlântico assumiu o pedido de alteração de um voo de Moçambique para Portugal de modo a facilitar a agenda do Presidente da República. A informação chegou recentemente à comissão parlamentar de inquérito à gestão política da TAP, revelou o deputado da Iniciativa Liberal, Bernardo Blanco.





Segundo o documento citado pelo deputado, o objetivo da agência era "prestar um melhor serviço ao cliente". Marcelo Rebelo de Sousa sempre negou que o pedido tivesse partido da Presidência da República.



Hugo Mendes: "Pedido para alterar voo de Marcelo não era uma instrução, mas foi infeliz" Leia Também

O pedido chegou à administração da TAP através de um email enviado à antiga CEO por Hugo Mendes, antigo secretário de Estado das Infraestruturas, no qual referia que era importante "não perder o apoio" de Marcelo Rebelo de Sousa. Na audição desta quarta-feira, Hugo Mendes defendeu que se estava a referir a apoio à intervenção pública para resgatar a TAP após o impacto da pandemia.





Questionado sobre se tinha havido pedidos idênticos, o antigo secretário de Estado de Pedro Nuno Santos disse não ter conhecimento de mais casos.





Já antes, em resposta ao deputado do Chega, André Ventura, tinha garantido não saber de pedidos do género e sublinhou que seria "o primeiro interessado" em que se descobrisse a origem do pedido de modo a que as desconfianças sobre ele ou do Ministério das Infraestruturas desaparecessem.