Trabalhadores da Ryanair recebem reposição salarial a partir deste mês

Mais de metade de 25% do corte salarial mensal, em vigor deste a assinatura do acordo de emergência, vai ser reposta a partir deste mês. A restante percentagem dos 25% será paga a partir de 2023, sendo que o acordo assinado com o sindicato prevê um acréscimo salarial de 5% em 2024.



Jason Cairnduff/Reuters Ana Petronilho anapetronilho@negocios.pt 16:14







A partir deste mês, os tripulantes da Ryanair em Portugal vão começar a receber "mais de metade dos 25%" da redução salarial mensal, que está em vigor desde o ano passado através do acordo de emergência assinado entre os sindicatos e a companhia irlandesa, para travar os efeitos provocados pela pandemia.

Em comunicado, o Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes de Portugal (STTAMP), que representa cerca de 80% dos trabalhadores da Ryanair em Portugal, fez saber que chegou a acordo com a companhia irlandesa para "acelerar a recuperação dos valores remuneratórios perdidos por força da crise pandémica".

Ao Negócios, o STTAMP diz que esta reposição dos salários tem efeitos "a partir do final deste mês". Em 2023, será reposta "a restante percentagem" em falta dos 25%.

Desta forma, a partir do próximo ano, os tripulantes da Ryanair vão receber a totalidade do valor dos salários que eram pagos antes dos cortes de 25%.

Em 2024, diz ainda ao Negócios o STTAMP, o acordo assinado prevê "um acréscimo salarial de cerca de 5%", que se traduzem em cerca de 500 euros anuais.

Para já estas medidas são aplicadas aos 310 trabalhadores da Ryanair que são associados do STTAMP. Só depois de publicada a portaria de extensão com os novos valores salariais, a reposição das remunerações será alargada a todos os cerca de 500 trabalhadores da Ryanair.

O STTAMP diz que está prevista a negociação de "outras matérias relevantes para as condições de trabalho", frisando que este acordo resultou de um processo negocial "exigente e complexo" que se arrastou durante seis meses.

