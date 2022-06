Tripulantes da Ryanair em greve na próxima semana

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os tripulantes de cabine da Ryanair que operam em Portugal entregaram pré-aviso de greve para os dias 24, 25 e 26 de junho.



Em causa está o acordo de empresa assinado, no início deste mês, entre a companhia irlandesa e o Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes de Portugal (STTAMP) que prevê a calendarização para a reposição dos cortes salariais, em vigor desde o acordo de emergência por causa da pandemia Covid 19.



O pré-aviso foi entregue pelo Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC) que diz que o acordo empresa assinado pelo STTAMP contém cláusulas ilegais e não só não resolveu quaisquer problemas da tripulação, como também perpetuou uma política de abuso e intimidação da empresa em relação aos trabalhadores.

Leia Também Trabalhadores da Ryanair recebem reposição salarial a partir deste mês



O SNPVAC – que diz ter rejeitado assinar o acordo com a Ryanair – reitera que a companhia irlandesa "tem um longo historial de ilegalidades e falhas no cumprimento da lei" e que o STTAMP é um "sindicato que não possuía nenhum tripulante de cabine filiado para assinar um acordo e forçou os seus trabalhadores a filiarem-se ao mesmo, sob pena de piorarem ainda mais as suas condições", lê-se em comunicado.



Segundo o SNPVAC, esta é "prática corrente" da Ryanair noutros países, onde têm sido assinados acordos "entre sindicatos que desconhecem por completo o que é ser tripulante de cabine e as respetivas condições de trabalho numa aeronave".



Por isso, os tripulantes da companhia em Espanha também entregaram pré-aviso de greve para os dias 16, 24, 25, 30 de junho e 1 e 2 de julho, adiantou ao Negócios o SNPVAC.

Em França houve greve ontem e no domingo, sendo que será entregue "em breve" um novo pré-aviso de greve para o "final do mês", para os mesmos dias dos protestos que vão decorrer em Portugal e em Espanha, acrescenta o SNPVAC.